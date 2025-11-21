Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:43

WhatsApp представил обновленный раздел "Информация"

Фото: depositphotos/rafapress

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) обновил раздел "Информация", сделав его более заметным и удобным для пользователей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный интерфейс был интегрирован в верхнюю часть личных чатов и профиля. Благодаря нововведению пользователи могут делиться короткими сообщениями и эмодзи для быстрого информирования собеседников о своем статусе и доступности.

При этом ответ на "Информацию" другого пользователя можно отправить напрямую в чате, нажав на уведомление.

"В те дни, когда все меняется ежесекундно, раздел "Информация" расскажет другим, почему вы не можете общаться или о чем хотите поговорить: достаточно смайлика и краткой фразы", – пояснили разработчики.

Специалисты также добавили, что по умолчанию статус виден 24 часа, но пользователи могут настроить этот срок в соответствии со своими предпочтениями. Также предусмотрены расширенные настройки приватности, позволяющие выбрать, кто сможет видеть информацию – только контакты или все пользователи.

Функция начнет работать на мобильных устройствах на текущей неделе и станет доступной для всех пользователей.

В настоящее время WhatsApp работает над еще одной функцией, предназначенной для пользователей Android, которая поможет защититься от онлайн-мошенников.

Новая опция выйдет в следующем обновлении. Она позволит одним касанием активировать сразу несколько строгих уровней защиты в настройках конфиденциальности, что избавит пользователей от необходимости вручную изменять каждый параметр.

технологии

