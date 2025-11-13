Эксперт Воронин: WhatsApp предусматривает альтернативный способ получения доступа

Фото: depositphotos/Mactrunk

Мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Telegram предусматривают альтернативные способы получения доступа к ним. Об этом заявил в беседе с RT замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ направления "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин.

Так он прокомментировал требования площадок по добавлению электронной почты для входа в учетную запись. По словам эксперта, данные меры призваны сохранить большое количество пользователей.

"Особо можно отметить подход Telegram, так как разработчики предусмотрели механизм рассылки кодов подтверждений с номеров пользователей, предлагая в подарок подписку "Премиум", – сказал Воронин.

В свою очередь, преподаватель кафедры инструментального и прикладного ПО Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников считает, что платформа действует в среде с определенными юридическими и инфраструктурными ограничениями.

В таком случае, пояснил он, наличие дополнительного канала аутентификации позволяет обеспечить стабильность работы сервиса и доступность пользовательских учетных записей. При этом нововведение увеличивает важность корректной защиты самого почтового ящика.

"Пользователю необходимо применять к почтовому адресу те же меры кибергигиены: сложный пароль, двухфакторную аутентификацию, регулярный контроль активности", – заключил Рыбников.

Как стало известно ранее, WhatsApp начал предупреждать о блокировке при отказе добавить электронную почту в аккаунт – к рассылке уведомлений добавился оранжевый знак с восклицательным знаком.

Сам мессенджер пишет, что добавление электронной почты обеспечивает дополнительный уровень безопасности и гарантирует восстановление учетной записи без подключения к СМС или телефонному звонку.