Telegram начал предлагать российским пользователям войти в свой аккаунт по почте

Фото: 123RF.com/micheleursi

Мессенджер Telegram начал предлагать некоторым российским пользователям войти в свой аккаунт с помощью адреса электронной почты.

Возможность добавить почту появилась в разделе "Конфиденциальность". Это позволяет войти в аккаунт с другого устройства после подтверждения электронного адреса и получения кода.

Функция доступна как на iOS и Android, так и в приложении для персональных компьютеров. При этом раньше в аккаунт мессенджера можно было войти только по QR-коду и номеру телефона.

Ранее СМИ сообщили, что российским пользователям при регистрации в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) перестали приходить звонки и СМС.

Кроме того, в телеграм-канале "Код Дурова" появилась информация, что от российских операторов связи потребовали не передавать звонки и СМС новым пользователям. Там отмечалось, что СМС все еще приходят, однако не на все российские номера.