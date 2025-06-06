Депутат Горелкин: TikTok должен полностью покинуть рынок РФ или на него вернуться

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Соцсеть TikTok должна или окончательно покинуть российский рынок, или полностью на него вернуться. Об этом в телеграм-канале написал первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Работа в "законсервированном" режиме лишь усугубляет проблему с распространением на этой площадке фейков и дезинформации", – пояснил парламентарий.

По словам депутата, TikTok "продолжает занимать высокие позиции в структуре медиапотребления" россиян. При этом уже более трех лет соцсеть не разрешает российским пользователям ни смотреть, ни публиковать контент, уточнил Горелкин.

Он отметил, что в настоящее время владельцы платформы сконцентрированы на ее положении на американском рынке, так как через вскоре истечет очередной срок, за который компания должна была стать активом США или прекратить деятельность на территории страны.

Ранее соцсеть запретила хештег #skinnytok. Результаты по этому запросу заблокированы, поскольку они были связаны с нездоровым контентом на тему похудения, сказал представитель TikTok Паоло Ганино. Отныне поиск по #skinnytok выдает ссылку на службу психологической помощи.