Fox News: США больше не рассматривают сделку по TikTok из-за конфликта с Китаем

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Американские власти не хотят продолжать обсуждения, связанные с покупкой бизнеса соцсети TikTok, из-за обострения отношений с КНР. Об этом сообщил корреспондент Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на Белый дом, который подтвердил в беседе с журналистом эту информацию.

На своей странице в соцсети Х Гаспарино добавил, что покупка соцсети "не рассматривается в обозримом будущем, а может быть, и навсегда".

"Поскольку мы идем к торговой войне, полностью сосредоточенной на китайцах", – заключил журналист.

TikTok перестал работать в США в середине января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось сообщение о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Спустя время президент США Дональд Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив гарантии, администрация соцсети начала восстанавливать работу TikTok в США.

В конце января Трамп подписал указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети. В конце марта глава Белого дома заявил, что не хотел бы блокировать соцсеть и хочет заключить сделку по продаже платформы.

