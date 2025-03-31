Трамп заявил, что настроен на сделку по продаже TikTok

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не хотел бы блокировать соцсеть TikTok, отметив, что настроен на заключение сделки по продаже платформы. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Мы работаем над TikTok. У нас много потенциальных покупателей. Интерес к TikTok огромен", – цитирует Трампа ТАСС.

По словам республиканца, его команда в данный момент ведет активные контакты с китайской стороной по этому вопросу.

Ранее Трамп допустил, что может смягчить пошлины на товары из Китая, если сделка по соцсети TikTok окажется успешной. Президент США добавил, что у него есть возможность продлить срок заключения договора в случае необходимости.

TikTok перестал работать в США в середине января. Пользователи не могли зайти в приложение. При его запуске появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу платформы.

Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США. Глава Белого дома 21 января подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение компанией из США половиной соцсети.