Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о продлении работы сервиса TikTok в стране еще на 75 дней. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на его публикацию в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, его администрация "очень усердно работала над сделкой по спасению TikTok", добившись "огромного прогресса".

Продление работы сервиса нужно, чтобы гарантировать подписание всех "одобрений", добавил президент США.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем для заключения сделки", – подчеркнул он.

TikTok перестал работать в США 19 января. При попытке зайти в приложение у пользователей появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу соцсети.

Вскоре Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

Американский лидер 21 января подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение американской компанией половиной соцсети.

31 марта Трамп сообщил, что не хотел бы блокировать TikTok, отметив, что настроен на заключение сделки по продаже платформы.

