TechCrunch: TikTok закроет приложение для обмена фотографиями TikTok Notes

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TikTok объявил о закрытии приложения для обмена фотографиями TikTok Notes. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал TechCrunch.

Приложение начало работать в апреле 2024 года в тестовом режиме для пользователей из Канады, Австралии и Вьетнама. Сообщается, что оно перестанет функционировать 8 мая, при этом официальных комментариев о причинах закрытия в TikTok не дали.

По мнению экспертов, сервис не получил должного распространения среди пользователей.

При этом TikTok рекомендовал пользователям сохранить свои данные из TikTok Notes и начать пользоваться Lemon8, который предлагает схожий и более широкий набор функций.

Lemon8 был впервые представлен в Японии в 2020 году, а затем стал доступен в США и странах Юго-Восточной Азии. Приложение совмещает элементы Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и Pinterest.

TikTok перестал работать в США в середине января. При его запуске появлялось уведомление о том, что в стране вступил в силу закон, запрещающий работу платформы.

Американский президент Дональд Трамп пообещал издать указ о паузе в исполнении данного закона. Получив соответствующие гарантии, администрация TikTok начала восстанавливать работу сервиса в США.

Позже глава Белого дома подписал исполнительный указ о TikTok, который предполагает владение компанией из США половиной соцсети.