Politico: соцсеть TikTok запретила хештег #skinnytok из-за нездорового контента

Фото: depositphotos/tbtb

Соцсеть TikTok запретила хештег #skinnytok, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Результаты поиска по данному запросу заблокированы, так как хештег был связан с нездоровым контентом на тему похудения, заявил представитель соцсети Паоло Ганино. Теперь поиск по #skinnytok выдает ссылку на службу психологической помощи.

Ранее СМИ писали, что TikTok ограничил поиск, связанный с резонансным видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в поезде. По словам журналистов, соцсеть также приняла аналогичные меры против нескольких видеороликов.

Речь идет о поездке политиков в Киев на встречу "коалиции желающих". В интернете распространилась видеозапись, на которой французский лидер во время съемки постарался быстро убрать небольшой сверток.

В МИД РФ пошутили, что "француз, англичанин и немец" забыли спрятать свои "причиндалы" до прибытия в СМИ. При этом в Елисейском дворце пояснили, что белый сверток оказался носовым платком.