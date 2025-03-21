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21 марта, 22:30

Общество

В Сети завирусился опасный тренд на ламинирование волос слаймом

В Сети завирусился опасный тренд на ламинирование волос слаймом

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В Сети набирает популярность необычный тренд – блогеры втирают в волосы детские слаймы и утверждают, что это вязкое желе придает особый блеск и сияние. При этом специалисты предупреждают, что такие эксперименты могут привести к полному облысению.

По словам стилиста по волосам Александры Французовой, в состав слаймов входят бура (тетраборат натрия. – Прим. ред.) и гуаровая камедь. Последняя создает вязкую консистенцию, но на волосах работает как клей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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