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07 марта, 16:30

Общество

Москвичи сняли на видео девушку с гусем в гипермаркете

Москвичи сняли на видео девушку с гусем в гипермаркете

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в одном из столичных гипермаркетов заметили девушку, которая гуляла с гусем. Птица шла на поводке и никого не боялась.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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