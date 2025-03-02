Малайский медвежонок Звездочка начала есть фрукты и овощи в Московском зоопарке

Малайский медведь Звездочка начала есть фрукты и овощи в Московском зоопарке. Как рассказали в зоопарке, сейчас у медведя новый этап развития, в который важно давать полезные лакомства.

Во-первых, в процессе жевания развивается челюсть и у животного формируется правильный прикус. Во-вторых, витамины и микроэлементы в овощах и фруктах способствуют развитию логики и мышления.

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