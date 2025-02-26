Новости Москвы: в зоопарке появился птенец папуанских калао

В Московском зоопарке у папуанских калао появился птенец. Это крупные пернатые из семейства птиц-носорогов. Они обитают на острове Новая Гвинея. Сотрудники зоопарка сняли кадры, как один из родителей кормит детеныша. Птенец довольно крупный. С виду от родителей его отличает только похожее на пушок оперение.

Безбилетник устроил драку в столичном метро. Молодой человек хотел бесплатно пройти за пассажиром, который прикладывал карту к турникету. Мужчине с билетом идея попутчика не понравилось. Он обернулся и попросил мужчину отойти. Безбилетник полез в драку. Началась потасовка, которую зафиксировали камеры наблюдения. Как рассказали в МВД, подозреваемого задержали через несколько часов. Возбуждено уголовное дело.

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