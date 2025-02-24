Малайский медвежонок Лучик освоил новый рацион

В Московском зоопарке малайский медвежонок Лучик успешно адаптировался к новому рациону. Теперь он с удовольствием ест фруктово-овощное пюре. Сотрудники зоопарка отметили, что процесс приучения проходил постепенно, с учетом реакции организма животного.

Сначала Лучик пробовал сладкое фруктовое пюре с ложки, затем в его рацион добавили овощи. Иногда еду ему подавали в игрушках, а теперь медвежонок с аппетитом ест блюда прямо из миски.

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