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20 сентября, 18:58

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Зоопсихолог Малиновский назвал главные признаки хорошей гостиницы для животных

Эксперты рассказали, по каким параметрам выбирать зоогостиницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При выборе зоогостиницы хозяевам необходимо лично осмотреть место и обратить внимание на определенные детали содержания животных, рассказал Москве 24 кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы обнаружили зоогостиницу, где животных содержат в ужасных условиях. 30 августа волонтеры привезли туда собак, которых нашли в лесу. По их словам, сначала персонал отвечал на сообщения и присылал фото и видео с животными, однако с каждым разом они все реже выходили на связь, а в какой-то момент и вовсе перестали отвечать. Когда волонтеры приехали в зоогостиницу, то обнаружили грязь и антисанитарию. Более того, в помещении нашли тела умерших животных.

Малиновский пояснил, что в первую очередь всегда нужно обращать внимание на условия содержания и соблюдение санитарных норм: дружелюбен ли персонал, насколько в помещении чисто, нет ли в нем посторонних запахов.

Кроме того, показательно и поведение самих животных.

"Например, долгий и не прекращающийся лай собак в зоогостинице свидетельствует об их беспокойстве. Причиной тому может послужить несоблюдение режима выгула или любые другие обстоятельства, которые доставляют дискомфорт", – пояснил эксперт.

При этом у каждого питомца есть свои индивидуальные потребности и особенности, и предусмотреть, насколько все они будут удовлетворены в месте передержки, – прямая обязанность хозяина, предупредил Малиновский.

Нужно сделать так, чтобы питание и режим дня соответствовали тем условиям, которые были у животного дома. Если речь идет о собаке, у нее не должен меняться график выгула, рацион питания должен быть привычен для нее.
Александр Малиновский
кинолог и зоопсихолог

В свою очередь, защитить интересы животного можно, прописав требования к условиям его содержания в договоре с зоогостиницей, отметил в разговоре с Москвой 24 зоопсихолог Мирослав Волков.

В целом, как пояснил эксперт, основная проблема таких мест в том, что они слабо контролируются на законодательном уровне: к ним не предъявляются жесткие требования, и у них отсутствует специальная сертификация.

"По сути, это просто услуга по временному содержанию животных. Стандарт здесь общий – минимальный. Дальше, кто хочет больше, тот делает", – подчеркнул он.

Именно поэтому владелец животного должен предусмотреть в тексте документа все детали передержки. В их числе – площадь содержания, состав рациона питания, расписание игр или выгула, условия отчетности о состоянии питомца. Все формулировки должны быть максимально простыми, понятными и прозрачными, отметил он.

Следует обращать особенное внимание на такой пункт, как "Ответственность сторон", чтобы там оговаривалась ответственность зоогостиницы в случаях, если с животным что-то произойдет. Потому что часто там может быть сказано: "Мы не несем ответственности за животное". То есть получается, что зоогостиница предоставляет услугу согласно минимальным критериям, но если что-то пошло не так – они ни при чем.
Мирослав Волков
зоопсихолог

Эксперт также отметил, что гораздо более безопасны с юридической точки зрения услуги зоонянь. Они работают на дому и несут персональную ответственность за животное во время ухода за ним, заключил эксперт.

Ранее ветеринар Юрий Яшин объяснил, как подготовить питомца к пребыванию в зоогостинице. Один из вариантов – минимизировать стресс от нахождения в новом месте – оставить животному любимые игрушки, коврик или когтеточку. Таким образом питомец будет ощущать домашние запахи, которые подействуют на него успокаивающе.

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