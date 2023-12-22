Ветеринар рассказал, как подготовить питомца к пребыванию в зоогостинице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Любимые игрушки, коврик или когтеточка помогут минимизировать стресс домашнего животного от нового места, в том числе от зоогостиницы. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ГБУ "Мосветстанция" Юрий Яшин.

Он пояснил, что перед новогодними каникулами спрос на услуги таких гостиниц традиционно растет, так как многие оставляют питомцев на время путешествий. При этом Яшин подчеркнул, что воспользоваться услугой временного жилья лучше, чем оставлять животное в одиночестве дома.

"Для них большой стресс – остаться без хозяина даже на пару дней, особенно для собак. Они будут чувствовать сильное беспокойство. Так что лучше попросить друзей присмотреть за питомцем или отправить его в зоогостиницу, где он будет контактировать с сотрудниками учреждения", – пояснил специалист.



Юрий Яшин заместитель начальника ГБУ "Мосветстанция" Если вы никогда не разлучались с животным, то лучше всего постепенно готовить его к этому. Например, можно заранее принести его в гостиницу на день или два, чтобы он привыкал к новому месту. Так более долгое пребывание не принесет много стресса.

Кроме того, важно обязательно оставить с животным его любимую игрушку, подстилку, когтеточку, мячик – благодаря этому он будет ощущать домашние запахи и чувствовать себя спокойнее, посоветовал специалист.



Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Также очень важно выбрать комфортную гостиницу: там должны быть просторные индивидуальные вольеры, определенный уровень освещенности, влажности, температуры. Для собак дополнительно необходимы услуги выгула.

Перед заселением животное проходит ветеринарный осмотр. Хозяин также должен предоставить ветпаспорт, подтверждающий наличие вакцинации и обработки от паразитов.



Юрий Яшин заместитель начальника ГБУ "Мосветстанция" Владелец обязательно должен предупредить сотрудников о состоянии здоровья питомца: наличии аллергии, хронических заболеваний или если животному требуются регулярные ветеринарные манипуляции. Также хозяин должен предоставить привычный для животного корм, рассчитанный на весь срок пребывания.

Эксперт уточнил, что для проживания в гостинице не допускаются животные младше шести месяцев, питомцы с вирусными и паразитарными заболеваниями.

В свою очередь, в Комитете ветеринарии Москвы напомнили, что в столице есть две государственные зоогостиницы, где помимо передержки на время отпуска животные получают круглосуточный присмотр специалистов. Найти их можно по адресам 2-й Рощинский проезд, дом 7 и улица Юннатов, дом 16а.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, как утеплить собак зимой. По словам специалиста, в сильные морозы важно, чтобы прогулка была активной. Рекомендуется купить одежду для питомца, особенно есть порода гладкошерстная. После улицы нужно хорошо просушить шерсть животного.