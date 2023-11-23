Ветеринар рассказал москвичам, как утеплить собаку для прогулки в мороз

В столицу пришли морозы и снегопады. До вечера пятницы, 24 ноября, в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение объявили в связи с метелью и гололедицей. Спрашиваем у эксперта, как утеплить домашних питомцев для прогулки на улице.



"Промерзают моментально"

Желтый уровень погодной опасности, который объявили в столичном регионе в четверг, 23 ноября, продлили до 21:00 пятницы из-за метели и гололедицы. Ранее синоптики предупреждали, что вся неделя будет не только снежной, но и морозной с ночными температурами до минус 10 градусов.

В такую погоду некоторые породы собак могут замерзнуть на улице. Об этом Москве 24 рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач Такие породы, как стаффорды, питбули, чихуахуа, бульдоги, боксеры и прочие "лысые" собаки без подшерстка действительно могут замерзнуть во время прогулки.

На улицу таких питомцев лучше выводить ненадолго. Сами же прогулки должны быть максимально активными. Если животное много двигается, то кровь начинает приливать к коже, что на некоторое время помогает любимцу согреться. При этом есть породы, с которыми лучше совсем не гулять в холода. "Маленькие собачки промерзают моментально. Вышли, и уже через 30 секунд лапы холодные. С ними по возможности в морозы вообще гулять не стоит", – посоветовал Цыпленков.

Питомцы, которые в холода проводят время на улице не слишком активно, рискуют получить обморожение и воспаление ушей. То же самое касается других частей тела, которые несильно снабжаются кровью. Кроме того, велика вероятность, что собака простудится.

"Конечно, когда переохлаждается слизистая оболочка, местный иммунитет теряется. На слизистую садятся микробы, и собака заболевает. Однако простудиться можно не только во время сильных холодов. При оттепелях это тоже опасно, причем чаще для длинношерстных собак", – уточнил ветеринар.

Животное также может заболеть, если после прогулки неправильно просушить шерсть. "Если мокрая собака будет лежать на сквозняке в квартире, она может простудиться или вовсе получить воспаление легких", – подчеркнул Цыпленков.



"Сделал дела – и домой"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Продлить время прогулки со своим питомцем в холодную погоду можно, если утеплить его специальной одеждой. В случае гладкошерстных пород обязательно нужно укрывать тело животного. При необходимости можно обзавестись и ботинками.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач Обычно утепляют комбинезонами. Они бывают разными: теплыми, на меху и так далее. Это уже зависит от кошелька и личных предпочтений. В остальном все то же самое, что у людей, – главное, чтобы не уходило тепло.

При этом к выбору одежды нужно подходить ответственно. Важно, чтобы ткань комбинезона "дышала". В противном случае пот собаки будет сперва собираться в капли, а потом может начать замерзать, охлаждая животное. Внимание нужно уделить и выбору правильных ботинок.

"Если у тапочек плохой покрой или если неправильно их надеть на собаку, то можно пережать какую-нибудь вену или артерию. И лапы будут замерзать быстрее, чем без них", – предупредил Цыпленков.

Специалист напомнил, что одежда для гладкошерстных пород является только способом продлить прогулку, а не абсолютной защитой от холода. "Одели и побежали, можно чуть дольше погулять. Сделали дела – и домой", – посоветовал он.

По словам ветеринара, хозяевам не стоит рисковать жизнью и здоровьем своего питомца.

