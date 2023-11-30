Ветеринар рассказала, как в Москве лечат экзотических домашних животных

Ежегодно 30 ноября во всем мире отмечается День домашних животных. Кто-то заводит кошку, собаку или попугая, но есть и те, кто отдает предпочтение более необычным питомцам – питонам, варанам, жабам и даже козам. Москва 24 узнала, с какими проблемами сталкиваются владельцы экзотических зверей.

"Змеи часто что-то проглатывают: носки, полотенца"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Каждый случай лечения экзотического животного – интересный опыт для специалистов: приходится использовать особые техники и инструменты. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, хирург, специалист по экзотическим животным Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Надежда Кузина.

Она отметила, что в целом москвичи нередко заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб, а также птиц – воронов и редких попугаев. В свою очередь, детям часто покупают грызунов: не только хомяков и морских свинок, но и мышей-песчанок, бурундуков, шиншилл, кроликов.

"Большинство болезней экзотических животных, к сожалению, происходит из-за неправильных условий содержания. К примеру, если в аквариуме черепахи не будет ультрафиолетовой лампы, а в рационе – кальция, то у них может размягчиться панцирь, развиться рахит и почечная недостаточность", – пояснила эксперт.

Кузина рассказала, что однажды на прием пришли с черепашкой, которая съела щупальца пластиковой светящейся медузы, висящей на аквариуме. Ветеринару пришлось вставлять зонд в рот маленького пациента и вливать в трубку вазелиновое масло, чтобы избавиться от инородного предмета.



Надежда Кузина ветеринарный врач, герпетолог, хирург Зеленоградской государственной ветклиники (СББЖ Зеленоградского АО) Часто что-либо проглатывают змеи: носки, небольшие полотенца. Тогда тоже приходится делать эндоскопическую процедуру – вставлять в ротовую полость зонд, который доходит до инородного предмета и вытаскивать его. Благо, в случае со змеями это довольно просто, даже не приходится делать разрезов.

"Еще один необычный случай из практики – попугай, который не смог снести яйцо. Пришлось удалять его хирургическим способом", – добавила специалист.

Также довольно частые проблемы – травмы: те же змеи могут пораниться в террариуме или обжечься о лампу. Бывали случаи, когда их травмировали грызуны, изначально предназначавшиеся для корма, и начинался абсцесс.

"А однажды волнистый попугай застрял в пластмассовой игрушке в клетке, вырывался, сломал несколько пальцев, после чего развился некроз. Пальцы пришлось ампутировать. Но прошло уже больше года после операции, птица жива и здорова", – добавила Кузина.

Особенности лечения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственные ветклиники Москвы никогда не откажут в первой помощи экзотическим животным. Но для дальнейшего лечения и постановки точного диагноза, владельцев вместе с питомцами направят к более узким специалистам в филиал с необходимым оборудованием.



С помощью сервиса "Запись к ветеринарному врачу" на портале mos.ru , в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" жители могут записать питомца в любую из 26 государственных ветеринарных клиник. В учреждениях проводят первичный прием, клинико-диагностические и лабораторные исследования, чипирование. Также доступны услуги офтальмолога, стоматолога, хирурга, терапевта, есть возможность вызвать специалиста на дом.

"Для лечения экзотических животных нужен рентген, наркозно-дыхательный аппарат для ингаляционной анестезии, а не обычный наркоз, используемый для кошек и собак. Также необходима определенная стоматологическая техника для лечения зубов грызунам. Кроме того, для экзотов используются особые боксы и грелки, в которых животные отходят от наркоза", – рассказала специалист.

В нескольких государственных ветклиниках Москвы есть такое оборудование и узкопрофильные специалисты: ратологи, герпетологи, орнитологи. Уточнить график их приема и записаться можно по ссылке или по телефону единого контакт-центра Госветслужбы Москвы: +7(495)612-04-25, заключила Кузина.