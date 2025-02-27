27 февраля, 08:00Город
Стартовало голосование за имя для детеныша альпаки из Московского зоопарка
Москвичи выберут имя для детеныша альпаки из столичного зоопарка. Голосование стартовало на портале "Активный гражданин".
На выбор предлагается 6 вариантов: Инти, Пача, Куско, Зефир, Ватный Пуфик и Альберт. Первые три имени связаны с древней культурой стран Южной Америки, где обитают эти животные. Вариант Ватный Пуфик стал сложением имен родителей малышки – Пуфика и Ватки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.