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Новости

27 февраля, 08:00

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Стартовало голосование за имя для детеныша альпаки из Московского зоопарка

Стартовало голосование за имя для детеныша альпаки из Московского зоопарка

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Москвичи выберут имя для детеныша альпаки из столичного зоопарка. Голосование стартовало на портале "Активный гражданин".

На выбор предлагается 6 вариантов: Инти, Пача, Куско, Зефир, Ватный Пуфик и Альберт. Первые три имени связаны с древней культурой стран Южной Америки, где обитают эти животные. Вариант Ватный Пуфик стал сложением имен родителей малышки – Пуфика и Ватки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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