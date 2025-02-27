Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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Новости

Новости

27 февраля, 16:20

Общество

"Мой район. Новости": жителям Дорогомилова рассказали об уходе за питомцами

"Мой район. Новости": жителям Дорогомилова рассказали об уходе за питомцами

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В "Центре московского долголетия" в Дорогомилове прошла лекция для владельцев собак. Участникам рассказали, как правильно ухаживать за питомцами, следить за их питанием и гулять.

Ветеринары напомнили, что для поддержания здоровья животным необходимо сбалансированное питание, регулярные осмотры у врачей и вакцинация. Принять участие в таких встречах можно в любом "Центре московского долголетия" или записавшись через поликлинику.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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