"Мой район. Новости": жителям Дорогомилова рассказали об уходе за питомцами

В "Центре московского долголетия" в Дорогомилове прошла лекция для владельцев собак. Участникам рассказали, как правильно ухаживать за питомцами, следить за их питанием и гулять.

Ветеринары напомнили, что для поддержания здоровья животным необходимо сбалансированное питание, регулярные осмотры у врачей и вакцинация. Принять участие в таких встречах можно в любом "Центре московского долголетия" или записавшись через поликлинику.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".