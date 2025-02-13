Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 08:00

Общество

Ветеринар рассказала, как выбрать полезный корм для кошек

Ветеринар рассказала, как выбрать полезный корм для кошек

Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию видов животных

Новости регионов: в Краснодарском крае продолжается утилизация танкера "Волгонефть-239"

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

"Это Москва. Общество": таксидермия домашних животных

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Более 35 тысяч кошек и собак из приютов Москвы нашли хозяев с 2010 года

"Московский патруль": почти 100 кошек обнаружили в столичной квартире

Московские ветеринары выхаживают львенка, которого спасли от незаконной продажи

Новости мира: снегопады в Японии отрезали людей от внешнего мира

Рацион кошки напрямую влияет на ее здоровье и активность. Ветеринарный врач-диетолог Анна Семенова советует обращать внимание на состав корма – в нем должно быть не менее 30% белка животного происхождения, аминокислоты и витамины.

По словам специалиста, влажные корма содержат до 80% влаги и могут быть полезны для животных с заболеваниями ротовой полости. При выборе питания важно учитывать особенности питомца – например, в кормах для стерилизованных кошек содержится L-карнитин, который помогает контролировать вес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕгор БедуляЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика