Ветеринар рассказала, как выбрать полезный корм для кошек

Рацион кошки напрямую влияет на ее здоровье и активность. Ветеринарный врач-диетолог Анна Семенова советует обращать внимание на состав корма – в нем должно быть не менее 30% белка животного происхождения, аминокислоты и витамины.

По словам специалиста, влажные корма содержат до 80% влаги и могут быть полезны для животных с заболеваниями ротовой полости. При выборе питания важно учитывать особенности питомца – например, в кормах для стерилизованных кошек содержится L-карнитин, который помогает контролировать вес.

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