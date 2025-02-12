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12 февраля, 19:45

Общество

Новости регионов: метель замела дома на Курильских островах

Новости регионов: метель замела дома на Курильских островах

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Дальний Восток и Сибирь во власти сильнейшего циклона. В Сахалинской области на Курильских островах метель полностью замела дома до окон первых этажей, видимость практически нулевая. Школьников отправили на удаленное обучение, нарушено транспортное сообщение. Стихия не отступит еще сутки.

В Иркутске и окрестностях снегопад и сильный ветер до 20 метров в секунду ухудшили ситуацию на дорогах. Видимость резко снизилась, трассы покрылись снежными накатами и гололедом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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