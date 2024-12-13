"Московский патруль": женщина держит около 30 кошек в своей квартире на севере столицы

Женщина держит около 30 кошек в своей квартире на севере столицы. По словам соседей, хозяйка изредка навещает питомцев, только чтобы покормить, и не убирается за ними.

Из-за резкого запаха по всему подъезду жители дома на свои сбережения устанавливают очистители воздуха и герметизируют жилье. В целях защиты прав жителей дома прокурор направил в суд исковое заявление к собственникам квартиры о запрете содержания домашних животных в данном жилом помещении. Подробнее – в программе "Московский патруль".

