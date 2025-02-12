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12 февраля, 16:30

Город

В Москве расселили почти 900 домов по программе реновации

В Москве расселили почти 900 домов по программе реновации

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С начала реализации программы реновации в Москве полностью расселили 897 старых домов. Еще более 1 200 начали процесс переселения.

Как сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов, новые квартиры соответствуют прежним по площади и количеству комнат. Освободившиеся здания демонтируют по технологии умного сноса, а на их месте строят современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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