12 февраля, 16:30Город
В Москве расселили почти 900 домов по программе реновации
С начала реализации программы реновации в Москве полностью расселили 897 старых домов. Еще более 1 200 начали процесс переселения.
Как сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов, новые квартиры соответствуют прежним по площади и количеству комнат. Освободившиеся здания демонтируют по технологии умного сноса, а на их месте строят современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой.
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