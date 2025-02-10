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10 февраля, 15:30

Происшествия

В Москве спасли львенка, которого пытались продать в интернете

В Москве спасли львенка, которого пытались продать в интернете

В Москве сотрудники прокуратуры спасли львенка, которого хотели незаконно продать

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Прокуратура Москвы изъяла львенка, которого хотели незаконно продать за 260 тыс руб

Сотрудники прокуратуры в Москве изъяли львенка, которого продавали в открытом доступе за 260 тысяч рублей. Объявление обнаружили неравнодушные граждане и сообщили об этом в надзорное ведомство. Операцию провели под видом сделки – сотрудники представились покупателями и спасли животное.

Сейчас львенок находится в Центре передержки диких животных. По словам специалистов, он поступил в ослабленном состоянии, но уже проходит необходимые обследования и находится под постоянным наблюдением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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