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Новости

10 февраля, 07:30

Происшествия

На Санторини объявили ЧП из-за угрозы землетрясения

На Санторини объявили ЧП из-за угрозы землетрясения

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Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения на острове Санторини. С начала февраля там зафиксировали более 500 подземных толчков, а 5 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2.

Жители массово покидают остров – на материк эвакуировались более 6 тысяч человек. Некоторые остаются ночевать в машинах, опасаясь повторных толчков.

Ученые не исключают вероятность новых сейсмических событий. Остров находится на месте разрушенной стенки вулкана, мощное извержение которого произошло в XV веке до нашей эры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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