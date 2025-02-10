10 февраля, 07:30Происшествия
На Санторини объявили ЧП из-за угрозы землетрясения
Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения на острове Санторини. С начала февраля там зафиксировали более 500 подземных толчков, а 5 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2.
Жители массово покидают остров – на материк эвакуировались более 6 тысяч человек. Некоторые остаются ночевать в машинах, опасаясь повторных толчков.
Ученые не исключают вероятность новых сейсмических событий. Остров находится на месте разрушенной стенки вулкана, мощное извержение которого произошло в XV веке до нашей эры.
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