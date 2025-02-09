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09 февраля, 09:30

Происшествия

Новости мира: в ДТП на юге Мексики погибли до 40 человек

Новости мира: в ДТП на юге Мексики погибли до 40 человек

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В результате крупного ДТП на юге Мексики погибли от 30 до 40 человек. Там грузовик выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с двухэтажным туристическим автобусом. От удара мощное пламя моментально охватило оба транспортных средства, они полностью сгорели. Выбраться удалось примерно десяти пассажирам, они в больнице.

У автомобиля сербского президента Александра Вучича на полном ходу отлетело колесо. Произошло это во время рабочей поездки на север страны. У автомобиля задымилась и взорвалась покрышка, после чего колесо продолжило путь отдельно от кортежа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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