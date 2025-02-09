Роспотребнадзор Москвы начал расследование после случаев сепсиса в частной клинике

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Роспотребнадзор Москвы начал расследование после случаев сепсиса у пациенток столичной частной клиники "Я здорова", которые проходили процедуру ЭКО. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

"Специалистами <...> было незамедлительно начато эпидемиологическое расследование с обследованием очага и определением круга контактных лиц. Работа клиники приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования", – отмечается в публикации.

Ранее стало известно о гибели 50-летней женщины во время операции по удалению межпозвоночной грыжи в одной из частных клиник Подольска. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

