Глава СК поручил доложить о расследовании смерти пациентки в частной клинике в Подольске

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Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании смерти пациентки в частной клинике в Подольске. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Так, доложит о ходе расследования исполняющий обязанности начальника подмосковного главка СК РФ Ярослав Яковлев.

Ранее в Сети появилась информации о гибели 50-летней женщины во время операции по удалению межпозвоночной грыжи в одной из частных клиник Подольска. Росздравнадзор пообещал проверить эти сообщения.

До этого следователи организовали проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса.

