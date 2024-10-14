Росздравнадзор выяснит причины смерти жительницы Подмосковья после удаления всех зубов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по столичному региону намерены разобраться в причинах смерти жительницы Подмосковья после удаления всех зубов. Речь идет о пациентке частной стоматологии. О случившемся пишет Агентство "Москва".

Ранее сын погибшей рассказал СМИ, что мать собиралась установить имплант, поэтому обратилась в одну из столичных клиник, где 12 октября ей удалили 32 зуба, а затем отправили домой.

Однако спустя время ее тело без признаков насильственной смерти было найдено по месту жительства – в поселке санатория имени Герцена Одинцовского городского округа. Расследуется уголовное дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности.

