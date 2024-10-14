"Известия": в Подмосковье женщина умерла после удаления в клинике 32 зубов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жительница Подмосковья скончалась после удаления 32 зубов в одной из столичных клиник. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Сын погибшей рассказал, что мать собиралась установить имплант, поэтому обратилась в одну из столичных клиник, где 12 октября ей удалили 32 зуба, а затем отправили домой. Однако спустя время ее тело без признаков насильственной смерти было найдено по месту жительства – в поселке санатория имени Герцена Одинцовского городского округа.

В результате было возбуждено дело по статьям об убийстве и причинении смерти по неосторожности. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи организовали проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. Также сотрудники столичного СК провели обыск, в ходе которого изъяли незарегистрированные медицинские препараты.

Следователи планируют изучить изъятую документацию и назначить ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

