В Москве проверят частную клинику, в которой женщин госпитализировали после процедуры ЭКО

Частную клинику проверят после того, как несколько женщин были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО.

Роспотребнадзор по Москве организовал эпидемиологическое расследование. По информации ведомства, в частной клинике на проспекте Андропова выявили случаи сепсиса после операций. Работу медицинской организации приостановили до завершения расследования.

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