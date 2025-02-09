09 февраля, 16:15Происшествия
В Москве проверят частную клинику, в которой женщин госпитализировали после процедуры ЭКО
Частную клинику проверят после того, как несколько женщин были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО.
Роспотребнадзор по Москве организовал эпидемиологическое расследование. По информации ведомства, в частной клинике на проспекте Андропова выявили случаи сепсиса после операций. Работу медицинской организации приостановили до завершения расследования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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