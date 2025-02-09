Синоптик Тишковец: ночь на 9 февраля в Москве стала самой холодной с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала этого года, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"На главной московской метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал минус 7,6 градуса, что все равно на 3–4 градуса выше климатической нормы", – говорится в его телеграм-канале.

В области ниже всего столбики термометров упали в Черустях – до минус 12,7 градуса, уточнил синоптик. При этом в Павловском Посаде температура была на уровне минус 10,9 градуса, добавил он.

Температура до минус 10 градусов будет преобладать в ночное время на следующей неделе в столице, предупредил ранее синоптик Роман Вильфанд. По его словам, снега в начале недели не будет. Однако вторая половина ожидается более облачной, и с четверга могут быть небольшие осадки, добавил он.

