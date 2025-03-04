Волки загрызли 37 пятнистых оленей в Дагестане

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Волки загрызли 37 краснокнижных пятнистых оленей вблизи Алмакского заповедника в Дагестане, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

При этом жертв может быть больше, считают в ведомстве, поскольку точное количество пока невозможно определить из-за снежного покрова.

Как рассказали в Минсельхозпроде, два месяца назад из-за обильных осадков фрагмент ограждения заповедника оказался под снегом, из-за чего треть оленей, поголовье которых составляло 1,5 тысячи, выбралась за границы заказника.

Они и подверглись нападению волков и диких собак, отметили в пресс-службе, добавив, что другая часть сбежала. К настоящему моменту вернуть удалось только 210 оленей. Поиски остальных продолжаются, но из-за снежных заносов они затруднены.

Кроме того, обеспокоенность вызывают также браконьеры, добавили в ведомстве. В связи с этим министерство обратилось к егерям и всем жителям Казбековского, а также близлежащих районов с просьбой не уничтожать оказавшихся за пределами хозяйства краснокнижных пятнистых оленей.

"Напоминаем, что отстрел краснокнижных животных преследуется по закону. Руководство заповедника старается найти и вернуть всех сбежавших оленей и рассчитывает в этом деле на помощь со стороны местного населения", – заключили в ведомстве.

Ранее в Великобритании фермер Джимми Адамс нашел растерзанного неизвестным существом оленя. Останки животного мужчина обнаружил в районе города Брадфорд-он-Эйвон 9 января. При этом у оленя были полностью съедены внутренности.

Исследователи выразили уверенность, что оленя задрала кошка, похожая на пантеру. С этим мнением согласились пользователи социальных сетей. Как они отмечали в комментариях под постом фермера, на оленя напала крупная кошка.

