Need To No: в Великобритании фермер нашел растерзанного неизвестным существом оленя

Фото: needtoknow.co.uk

Фермер Джимми Адамс из графства Уилтшир в Великобритании нашел растерзанного неизвестным существом оленя, пишет Need To No.

Останки животного Адамс обнаружил в районе города Брадфорд-он-Эйвон 9 января. При этом у оленя были полностью съедены внутренности.

"Я фермер и видел множество дохлых животных, но это выглядело совсем иначе. Особенно учитывая, что времени между смертью и обнаружением прошло совсем немного", – сказал Адамс.

По словам фермера, с ним уже связались эксперты по большим кошкам. Исследователи уверены, что оленя задрала кошка, похожая на пантеру. С этим мнением согласны пользователи социальных сетей. Как они отмечают в комментариях под постом фермера, на оленя напала крупная кошка.

Ранее десять выдр напали на женщину в Малайзии. Как рассказала сама пострадавшая Мариазелла Харун, сперва ей показалось, что на нее набросилась дикая кошка, выпрыгнувшая из водосточной трубы. Однако это оказалась выдра. Вслед за ней на женщину напали еще несколько особей.

Харун провела в больнице 17 дней – ей наложили 150 швов. Кроме того, после случившегося женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).