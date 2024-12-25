Стая выдр напала на женщину в Малайзии

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Десять выдр напали на женщину в Малайзии. Об этом The Guardian рассказала сама пострадавшая по имени Мариазелла Харун.

По ее словам, инцидент произошел в сентябре, когда девушка вышла на пробежку в парк Perdana в Кота-Кинабалу. Сперва Харун показалось, что на нее набросилась дикая кошка, выпрыгнувшая из водосточной трубы, однако это оказалась выдра. Вслед за ней на женщину напали еще несколько особей.

От животных она несколько минут, пока на помощь не бросилась супружеская пара, находившаяся недалеко. Выдры попытались напасть и на них, но в этот момент подбежал еще один мужчина. Происходящее привлекло внимание и других посетителей парка, которые позвали охранника. Он отогнал выдр от людей.

Супружескую пару, пришедшую на помощь, госпитализировали. Им всем сделали прививки от бешенства и столбняка, после чего отпустили. Харун же провела в больнице 17 дней – ей наложили 150 швов. Кроме того, после случившегося женщина страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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