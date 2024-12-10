Samaa TV: крокодил напал на женщину в Индонезии

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Крокодил напал на 44-летнюю работницу пальмовой плантации на острове Калимантан в Индонезии. Женщина погибла, сообщает "Радио 1" со ссылкой Samaa TV.

Хищник напал на нее, когда она работала возле реки. Крокодил укусил женщину за ногу и начал тащить в ров с водой. Трагедия произошла на глазах у коллеги жертвы, которой не удалось спасти ее. В связи с этим она вызвала полицию.

Были начаты поиски потерпевшей. Спасателям удалось обнаружить ее останки спустя полтора часа после нападения. Часть тела женщины в тот момент оставалась в пасти крокодила, который, обратив внимание на приближающихся людей, бросил ее в воду.

Местные власти организовали проверку по факту случившегося.

Другой случай нападения крокодила произошел в ноябре в Уганде. Хищник напал на жену священника. Женщина пошла к озеру, чтобы набрать воды, но в какой-то момент на нее набросился крокодил. Рептилия схватила ее и скрылась под водой.

