Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 17:30

Общество

Суд решил передать специалистам пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы

Суд решил передать специалистам пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы

"Московский патруль": суд арестовал имущество Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью, арестовали в Москве

В Москве арестовали мужчину, пытавшегося отравить коллегу ртутью

В Москве суд арестовал мужчину, пытавшегося отравить коллегу

В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

Мужчину, отравившего сослуживца ртутью, отправили под стражу

Участников драки в ресторане на Кутузовском арестовали

Суд назначил жителю Можайского района штраф за содержание пумы в квартире

Для Блиновской запросили шесть лет колонии по делу о неуплате налогов

Пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы, должны передать специалистам. Такое решение вынес суд. Тем не менее владелец животного продолжает выгуливать своего питомца в Кунцевском парке, причем без намордника.

Местные жители боятся такого соседства и пытаются добиться переезда крупного хищника, чтобы животное находилось под присмотром специалистов. Тем более у пумы выявили эпилепсию, и она нуждается в особом уходе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыживотныеобществовидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика