Суд решил передать специалистам пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы

Пуму, которая живет в квартире в Можайском районе Москвы, должны передать специалистам. Такое решение вынес суд. Тем не менее владелец животного продолжает выгуливать своего питомца в Кунцевском парке, причем без намордника.

Местные жители боятся такого соседства и пытаются добиться переезда крупного хищника, чтобы животное находилось под присмотром специалистов. Тем более у пумы выявили эпилепсию, и она нуждается в особом уходе.

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