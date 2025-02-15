Столичный суд арестовал американца Байерса по делу о контрабанде наркотиков

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Солнцевский суд арестовал на 30 суток гражданина Соединенных Штатов Калоба Уэйна Байерса в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

При этом суд не удовлетворил ходатайство стороны зашиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что американца задержали таможенники аэропорта Внуково при проведении проверки багажа.

Ранее Мосгорсуд приговорил гражданина США Джина Спектора к 15 годам лишения свободы. Американца арестовали по обвинению в шпионаже в августе 2023 года.

Подробности предъявленного обвинения не назывались, однако ранее мужчина был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Кроме того, в июне 2021-го суд приговорил мужчину к четырем годам колонии за посредничество во взятке. Позже апелляция отменила это решение, и после повторного разбирательства Спектор получил 3,5 года лишения свободы.