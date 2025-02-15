В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь

Перовский суд Москвы отправил под арест 20-летнюю москвичку, обвиняемую в торговле людьми. По данным следствия, она пыталась продать свою дочь, родившуюся 1 февраля.

Женщина действовала вместе с 54-летним сообщником. Они принесли младенца в условленное место на 3-й Парковой улице и получили 1 000 долларов, после чего были задержаны оперативниками. Подозреваемые не знали, что сделка находилась под контролем силовиков.

Сейчас девочка находится в больнице.

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