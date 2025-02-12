"Московский патруль": суд арестовал обвиняемую в подготовке заказного убийства мужа

Кунцевский районный суд Москвы арестовал пенсионерку, которая обвиняется в подготовке заказного убийства мужа. Она будет находиться под стражей два месяца.

По версии следствия, 69-летняя женщина решила заказать убийство супруга, чтобы не делить имущество при разводе. Как писали СМИ, речь идет о сумме в 500 миллионов рублей. Это накопления и недвижимость в Москве и Дубае.

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