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12 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемую в подготовке заказного убийства мужа

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемую в подготовке заказного убийства мужа

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Кунцевский районный суд Москвы арестовал пенсионерку, которая обвиняется в подготовке заказного убийства мужа. Она будет находиться под стражей два месяца.

По версии следствия, 69-летняя женщина решила заказать убийство супруга, чтобы не делить имущество при разводе. Как писали СМИ, речь идет о сумме в 500 миллионов рублей. Это накопления и недвижимость в Москве и Дубае.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов
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