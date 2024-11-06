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06 ноября, 19:45

Происшествия

Неизвестные забросали припаркованные автомобили картофелем в ЖК под Щербинкой

Неизвестные забросали припаркованные автомобили картофелем в ЖК под Щербинкой

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Жильцы столичного ЖК пожаловались на детей, бросающих из окон картофель

Неизвестные забросали припаркованные автомобили картофелем, повредив лобовые стекла и капоты, в жилом комплексе под Щербинкой. Жители предполагают, что это могли быть дети, решившие развлечься.

Эксперты отмечают, что ущерб от таких действий может быть возмещен по полису КАСКО, но не все автомобили могут быть застрахованы. В таком случае владелец должен будет самостоятельно оплатить ремонт.

Полиция проводит проверку. В зависимости от суммы ущерба, виновные могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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