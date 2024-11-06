Неизвестные забросали припаркованные автомобили картофелем в ЖК под Щербинкой

Неизвестные забросали припаркованные автомобили картофелем, повредив лобовые стекла и капоты, в жилом комплексе под Щербинкой. Жители предполагают, что это могли быть дети, решившие развлечься.

Эксперты отмечают, что ущерб от таких действий может быть возмещен по полису КАСКО, но не все автомобили могут быть застрахованы. В таком случае владелец должен будет самостоятельно оплатить ремонт.

Полиция проводит проверку. В зависимости от суммы ущерба, виновные могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

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