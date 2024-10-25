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Новости

25 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": мужчину задержали за аферу с продажей квартиры умершей москвички

"Безопасный город": мужчину задержали за аферу с продажей квартиры умершей москвички

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В Москве при помощи сотрудников Росгвардии был задержан мужчина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленник присвоил себе квартиру за 14 миллионов рублей.

Аферист совершил сделку по купле-продаже недвижимости, используя поддельные документы. Позднее выяснилось, что жилье принадлежало женщине, скончавшийся весной 2024 года. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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