ТАСС: напавший с ножом на посетителей магазина в Петербурге госпитализирован

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Мужчина, напавший на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге, госпитализирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным экстренных служб, после инцидента в больницу попали пятеро человек, включая самого нападавшего. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточнил собеседник издания.

В свою очередь, в пресс-службе комитета по здравоохранения Петербурга подтвердили, что в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были доставлены пятеро пострадавших. Однако в ведомстве заявили, что в тяжелом состоянии находятся четверо граждан, еще один – в средней степени тяжести.

Неизвестный мужчина 25 октября напал с ножом на покупателей в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга. В результате пострадали четыре человека, включая охранника.

Злоумышленника удалось обезоружить и задержать. По факту покушения на убийство двух и более лиц было возбуждено уголовное дело.

