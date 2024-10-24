В аэропортах Турции повысили уровень террористической угрозы

В Турции во всех аэропортах объявлен оранжевый уровень тревоги в связи с угрозой терактов. Власти проводят усиление мер по обеспечению безопасности. После теракта, случившегося 23 октября, усилена охрана воздушных гаваней. На въездах и входах в аэропорты идут дополнительные проверки автомобилей и багажа пассажиров.

Тем временем рейсы Аэрофлота из России в Турцию выполняются по расписанию. Пассажирам и туристам рекомендуется прибывать в аэропорт заранее, не позднее чем за три часа до вылета, чтобы избежать очередей и обеспечить своевременный проход всех необходимых процедур, включая досмотр личных вещей и транспортных средств.

Вице-президент российской тур-индустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что Турция остается востребованным направлением благодаря комфортной погоде и стабильной ситуации в курортных зонах. Однако он также напомнил о необходимости внимательно следить за рекомендациями российских официальных лиц и выполнять их для обеспечения безопасности во время путешествия.

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