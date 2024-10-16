Новости мира: нефтеперерабатывающие заводы загорелись в Иране и Венесуэле

В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод. Как сообщают местные СМИ, причиной пожара стал бензовоз, который врезался в одну из цистерн с горючим. Однако точную причину произошедшего специалистам еще предстоит установить. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали. Чтобы справиться с огнем, пришлось запрашивать дополнительные расчеты спасателей из соседних регионов.

В Венесуэле в ночь на 16 октября также вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало попадание молнии в резервуар, что привело к возгоранию цистерны с десятью тоннами нефти. По информации местных пожарных служб, огонь был успешно локализован, и угрозы для жилых домов в окрестностях завода нет. Однако, по данным СМИ, в результате инцидента пострадал 21 человек.

Ракета Falcon Heavy успешно вывела на межпланетную орбиту космическую станцию Europa Clipper, разработанную NASA. Цель миссии – поиск планеты, пригодной для жизни человека. Станции предстоит преодолеть почти 3 миллиарда километров на пути к спутнику Юпитера. Ожидается, что путешествие займет не менее 6 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.