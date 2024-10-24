Эксперт рассказал, какое наказание может получить рэпер Гуф за драку

Драка с участием Алексея Долматова, известного как рэпер Гуф, случилась 23 октября. По данным СМИ, музыкант приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.

Доктор юридических наук Александр Толмачев рассказал, что поскольку правонарушение было совершено в одиночку, а не группой лиц, рэперу может грозить штраф до 500 000 рублей или исправительные работы. Также юрист отметил, что публичное извинение, которое принес рэпер, может помочь только его моральному удовлетворению.

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