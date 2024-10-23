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23 октября, 23:55

Происшествия

Новости мира: пять человек погибли при теракте на заводе Tusaş в Анкаре

Новости мира: пять человек погибли при теракте на заводе Tusaş в Анкаре

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Пять человек погибли в результате теракта на объекте аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре. Пострадали более 20 граждан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, а затем 24 октября в середине дня планирует улететь в Турцию.

Торнадо обрушился на ОАЭ. Один из автомобилистов остановился на трассе и смог снять с близкого расстояния, как стихия становится все больше, собирая весь песок вокруг. Кроме того, жители стали свидетелями двух смерчей. Эти явления сопровождались сильными ливнями и порывистым ветром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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