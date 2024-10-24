Турция стала самым популярным направлением у российских туристов на ноябрь

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Российские туристы забронировали 48% авиабилетов за рубеж в ноябре. Самым популярным направлением стал Стамбул – 8% от всех заграничных перелетов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статистику одного из сервисов по продаже авиабилетов.

Согласно данным, россияне также планируют провести отпуск в Ереване и Дубае – на эти направления пришлось по 6% бронирований. В Баку в ноябре хотят полететь 5% граждан, в Пхукет – 4%.

В следующем месяце российские туристы будут отдыхать за границей на день дольше, чем годом ранее – в среднем девять дней. Самый длительный отдых планируют в Бангкоке – две недели, а самым семейным направлением оказался Дубай – каждый шестой авиабилет с детьми.

Также сервис собрал самые дешевые билеты туда-обратно в ноябре на одного пассажира.

Из Москвы:

в Стамбул – от 22,48 тысячи рублей;

в Ереван – от 18,82 тысячи рублей;

в Дубай – от 22,9 тысячи рублей;

в Баку – от 22,2 тысячи рублей;

в Пхукет – от 50,6 тысячи рублей с пересадками.

Из Санкт-Петербурга:

в Стамбул – от 26 тысяч рублей с пересадками;

в Ереван – от 22 тысяч рублей;

в Дубай – от 35,5 тысячи рублей с пересадками;

в Баку – от 28 тысяч рублей;

в Пхукет – от 61,7 тысячи рублей с пересадками.

Из Екатеринбурга:

в Стамбул – от 31,3 тысячи рублей с пересадками;

в Ереван – от 26,2 тысячи рублей;

в Дубай – от 42,2 тысячи рублей;

в Баку – от 22,7 тысячи рублей с пересадками;

в Пхукет – от 75,3 тысячи рублей с пересадками.

В свою очередь, в беседе с News.ru тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала провести романтические новогодние каникулы в Мурманске. По ее словам, там можно насладиться северным сиянием, также новогодняя атмосфера в РФ в целом располагает к романтике.

Для тех, кто хочет уединиться с любимым человеком в заснеженных краях, попивая чай у камина, эксперт рекомендовала рассмотреть Карелию. А для сказочной романтики можно отправиться в Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза.

"Также можно посетить Алтай, там тоже достаточно красивая природа. Еще можно рассмотреть Гатчину. Одним из самых романтичных заграничных направлений является Куба. Такой вариант подойдет для любителей океана и белого песка. Не стоит забывать и про Мальдивы с их красивыми виллами", – добавила Ансталь.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в Республике Алтай введут туристический налог. Его будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей. На старте размер налога будет составлять 1%, не меньше 100 рублей. Однако постепенно его планируется увеличить до 5%.