В Турции может стать меньше отелей с системой "все включено"

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Представители турецкого бизнеса считают, что в будущем в стране может стать меньше отелей, работающих по системе "все включено", из-за "потребительского терроризма". Об этом заявил член Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата в беседе с газетой Türkiye.

По его мнению, система превратилась в "потребительский терроризм": ежегодно 50 миллиардов лир (около 1,4 миллиарда долларов) тратятся впустую, при этом подобный отдых приводит к порче больших объемов продуктов, которые не удается полностью реализовать в гостиницах. С каждой тарелки в среднем выбрасывается 200–400 граммов еды.

Коркутата полагает, что в будущем отели начнут переходить на новую схему предоставления питания отдыхающим, чтобы гостиницы и рестораны могли выстроить новую схему сотрудничества.

"Туристов будут вывозить из отеля по вечерам, возить по центру городов, а затем отвозить их на ужин в рестораны, с которыми есть договоренности. Благодаря этому методу бизнес сможет лучше зарабатывать, а также эффективнее конкурировать, например, с соседней Грецией с точки зрения цен", – предположил он.

В конце туристического сезона, когда поток отдыхающих уменьшается, в Турции вновь начинают обсуждать возможность отказа от системы "все включено" или ее пересмотра. Однако отели, работающие по этой системе, остаются востребованными и многочисленными. В условиях сложной экономической ситуации в стране некоторые отели были вынуждены сократить ассортимент блюд в рамках системы "все включено", но при этом сохранили ее.

Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин рассказал, что цены на отдых в Турции снизятся в 2025 году. Как отметил эксперт, по мере того, как программа дезинфляции будет успешной, число жалоб уменьшится. Но необходимо запастись терпением еще как минимум на 10 месяцев. В настоящее время на цены в Турции жалуются не только россияне, но и местное население, отметил он.